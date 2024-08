Noleggio abusivo di barche a Cagliari, multe per 200mila euro e controlli a tappeto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel pieno della stagione estiva si intensificano le attività e i controlli delle “Fiamme gialle del mare” per fini di polizia economico-finanziaria e di sicurezza, specialmente nelle aree a maggior vocazione turistica, soggette ad un intenso traffico marittimo, e nelle aree demaniali costiere.

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari hanno controllato numerose imbarcazioni che affollano le suggestive coste della Sardegna, rilevando più di cento violazioni per l’inosservanza delle norme che disciplinano il turismo marittimo, anche a tutela del delicato ecosistema delle aree marine protette. In particolare, a garanzia della leale concorrenza tra le imprese che operano nello specifico e importante settore del noleggio nautico, la Guardia di Finanza di mare ha individuato oltre 70 soggetti che svolgono attività di noleggio abusivo o irregolare di imbarcazioni da diporto, sanzionandoli per un totale di 200.000 euro. In tale contesto è stata anche posta particolare attenzione nel segnalare i lavoratori impiegati “in nero” o irregolarmente. In materia di polizia doganale, sono stati avviati e conclusi controlli su imbarcazioni di lusso, rilevando più di 350 mila euro di I.V.A. all’importazione evasa e individuando 5 soggetti responsabili di contrabbando doganale aggravato. Oltre a ciò, dagli esiti dei controlli economici del territorio finalizzati alla ricerca di soggetti con indici di rischio fiscale sono state individuate imbarcazioni acquistate e non dichiarate al Fisco, consentendo il recupero della relativa tassazione non versata nelle casse dello Stato. Il comparto aeronavale delle Fiamme gialle, con compiti esclusivi di “polizia del mare”, ha garantito e coordinato le attività di ordine e sicurezza pubblica richieste dalle Autorità locali in occasione delle manifestazioni svolte nelle acque della Sardegna, anche di rilevanza nazionale e internazionale, in stretta sinergia con la componente territoriale della Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia.