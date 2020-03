Niente festa a Samassi, salta la sagra del carciofo: l’invito del sindaco

Oggi a Samassi si sarebbe dovuta svolgere la 33^ Sagra del carciofo, una delle manifestazioni più importanti di tutto il Medio Campidano, rinviata per emergenza sanitaria a data ancora da stabilire. Il sindaco Enrico Pusceddu ha voluto mostrare vicinanza alla popolazione con un messaggio, per rassicurarla e incoraggiarla per il futuro. “Oggi avremmo dovuto celebrare la nostra festa più grande. Una festa in cui le strade brulicano di visitatori e tutto il paese si mette orgogliosamente in mostra aprendo le porte delle proprie case a turisti ed amici.

Molti di noi – continua Pusceddu – avrebbero dovuto rincorrere per le campagne samassesi i propri bambini, sporchi di fango e ansiosi di ricevere la loro prima medaglia alla Marcialonga del carciofo.

Invece, oggi a Samassi ci sono le strade deserte come mai nella sua storia. C’è un silenzio surreale. Mi si spezza il cuore a vederlo così”.

Il sindaco esprime cordoglio nei confronti del compaesano deceduto qualche giorno fa e componente della Proloco samassese. ” Oggi la nostra Proloco avrebbe dovuto celebrare anche l’ambìto premio ricevuto in Senato per la sua “Sagra di qualità”, tra le migliori d’Italia. Invece, si trova a piangere la scomparsa di uno dei suoi componenti storici, amato da tutti, deceduto pochi giorni fa e, apprendiamo dagli organi di stampa, inserito dalla Protezione civile nell’elenco delle vittime del maledetto Coronavirus.

Avremo tempo e modo di chiarire nelle sedi opportune le disfunzioni degli Enti preposti alla gestione dell’emergenza Covid-19, ora non è il tempo delle polemiche.

E’ il tempo della razionalità e della determinazione.

Ora dobbiamo stringerci forte attorno al dolore della famiglia e di quanti soffrono maggiormente i mali di questa tragedia.

Ricordiamoci, in ogni momento, che la malattia non può e non dev’essere una colpa per chi ne viene colpito. L’isolamento fiduciario o la quarantena non devono essere vissuti come drammi ma come misure precauzionali volte a garantire la salute di chi le attua e di tutti noi.

Sono tempi difficili, strazianti, sono orizzonti sconosciuti ma i samassesi, nella loro storia, hanno superato malaria, carestie, alluvioni e supereranno anche questa prova durissima. Torneremo più forti di prima.