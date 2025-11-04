La malattia è stata crudele con una mamma di Bortigiadas, Laura Rita Careddu, morta a soli 42 anni due notti fa.
Come riporta il Gazzettino di Treviso, la donna aveva coronato lo scorso 18 ottobre il sogno d’amore con il suo Marco, padre delle sue bambine e con il quale viveva vicino Treviso, dopo aver combattuto per tre anni la malattia.
Toccante il post social dell’ex sindaco Emiliano Deiana: “Penso di conoscere bene il nostro paese.
C’è un silenzio denso di tristezza nelle strade, nelle vie, nella piazza. Una tristezza che attraversa ciascuno di noi.
Dopo Marco, Laura.
Una giovane donna strappata agli affetti, alla vita, alla voglia di vivere: all’amore che è riuscita a disseminare in una vita troppo breve. Troppo.”
L’ultimo saluto a Laura Rita si terrà giovedì pomeriggio a Roncade. Successivamente, verrà accompagnata a Bortigiadas per completare il suo ultimo viaggio nella sua Isola.