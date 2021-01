Nicol Salvioli di Assisi, chiama Radio Casteddu e ritrova il suo papà dopo 19 anni

Nicol Salvioli di Assisi ieri ai microfoni di Radio Casteddu, in contemporanea su Casteddu Online, ha lanciato un appello: “Cerco il mio papà”. Dopo pochi minuti la giovane riceve i messaggi da parte dei suoi parenti sardi: la sorella, un cugino, una cugina e la zia si sono messi in contatto con lei. Presto sarà in Sardegna