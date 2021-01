Giuseppe Dessì di Ussana a Radio Casteddu: “Basta bollette pazze”

Bollette della luce troppo alte: Giuseppe Dessì, 70 anni di Ussana, pensionato, ai microfoni di Radio Casteddu denuncia: “A fronte dei consumi sostenuti si pagano delle spese molto elevate”.

Un problema che riguarda molte famiglie, bollette troppo salate e spese imposte in bolletta che incidono in maniera troppo onerosa sul totale da pagare.

“Devo saldare la bolletta del bimestre novembre – dicembre 2020 di ben 301 euro.

Il problema è che 154 euro sono di energia e il resto di spese di servizio e perché è un importo così alto? È il caso di tutti i cittadini italiani che devono pagare più spese che consumo; nel mio caso specifico ho fatto controllare da più tecnici il mio impianto, come consigliato dagli addetti della compagnia con la quale ho sottoscritto il contratto, e nessuno ha trovato una dispersione di energia in casa. Io vivo da solo, non ho lo scaldabagno elettrico e pago veramente tanti soldi. Per darmi contentino mi hanno cambiato il contatore con uno ultramoderno con il quale verificano i consumi senza dover fare la lettura manuale, solo che la musica non è cambiata. La miglior soluzione è quella di cambiare gestore: considerato che ormai il mercato è libero, cambio gestore quando voglio”.

Risentite qui l’intervista a Giuseppe Dessì di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

