Incontro atteso ed importante quello di oggi fra Benjamin Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca. Stando a quanto riferito dalla portavoce del Presidente degli Stati Uniti, “Stati Uniti e Israele sono molto vicini a raggiungere un accordo”. Il piano prevede il rilascio degli ostaggi e il disarmo totale di Hamas.

Di un parare diverso il leader palestinese, secondo il quale non ci sarebbe alcun negoziato come descritto da Israele: “Pronti al rilascio degli ostaggi con il ritiro di Israele da Gaza”.

In questi minuti è attesa la conferenza stampa di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, sempre dalla Casa Bianca.

