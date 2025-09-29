Un nuovo salvataggio da parte della Guardia Costiera che è intervenuta per aiutare un gommone in avaria nelle acque di Teulada con a bordo 30 persone sembrerebbe di origine algerina, fra cui un bambino di 3 anni.

A chiedere aiuto gli stessi migranti che sono stati prontamente soccorsi dagli operatori. Fortunatamente, le persone a bordo stanno tutte bene. Si contano 27 uomini, 2 donne e appunto il bimbo di 3 anni.

Sbarcati a Cagliari, sono stati poi trasportati in un centro d’accoglienza a Monastir.