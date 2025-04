Nessuna traccia nuova che possa ricondurre ai ragazzi, dopo ben 11 giorni di ricerche questa è la situazione che si vive a Olbia, città dei fratelli con la passione della pesca. Si rinnovano gli appelli da parte della famiglia che spera di ritrovare presto i giovani di 20 e 24 anni. In campo anche tanti volontari:

“Continuiamo a cercarli ovunque vi prego ci servono volontari, gommoni, skipper, sub, barche gente che conosca il mare e i posti vi prego aiutiamo la mamma Simona Deiana a ritrovare e riabbracciare i suoi figli vi prego per tutte le info chiamateci al 3716195516” comunicano “Blu Angels”.

Non solo: un appello è rivolto ai passeggeri della nave Mega Express Four, di Corsica Ferries, sulla tratta Livorno – Golfo Aranci, attraccata intorno alle 16:30 “che abbiano fatto foto o video prima di entrare in porto, di contattare me ( Bo Andrea Margherita) o l’avvocato Pietro Cherchi”.

Inoltre, “in alcune foto che ci sono state recapitate siamo sicuri che il 19 tra le 11 e le 16.30 c’erano imbarcazioni a Capo Figari verso Cala Sonno e Punta Spada, è fondamentale sapere se qualcuno li ha notati”.