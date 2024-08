Neonato trovato morto chiuso in un sacchetto in giardino: “Sarebbe bastato rivolgersi a qualcuno”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una macabra scoperta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Un bimbo di pochi giorni è stato trovato senza vita, chiuso in un sacchetto e lasciato in un giardino. A dare l’allarme è stato il proprietario della casa, ovviamente sconvolto dalla vicenda. “Quando lo abbiamo visto non volevamo credere ai nostri occhi, abbiamo chiamato subito il 118. Ma è stato inutile, era troppo tardi.”- ha raccontato l’uomo a La gazzetta di Parma. “È assurdo, sarebbe bastato rivolgersi a qualcuno, persino suonare al nostro campanello e avvisarci. Lo avremmo portato in salvo”. Sul corpicino del neonato, di carnagione bianca, non sembra esserci alcun segno di violenza. I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire all’idenità dei genitori e a quando siano avvenuti precisamente i fatti. “Lo abbiamo visto in una parte di giardino che si trova tra la nostra e la casa del vicino – ha spiegato il proprietario della casa – Loro sono in ferie e noi siamo passati di lì nella serata di giovedì e poi nessuno ha più percorso quel vialetto”. Intanto, è stata già disposta l’autopsia sul neonato per capire quando è morto e le cause del decesso.