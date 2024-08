Incontro col Prefetto di Cagliari per la sicurezza ad Assemini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ecco in sintesi le novità per contrastare vandali e incivili che, da tempo, agiscono nel territorio. A darne notizia è il sindaco Mario Puddu: “Come già anticipato, ieri mattina si è svolto l’incontro in Prefettura, avvenuto in seguito ad una mia lettera indirizzata al Prefetto di Cagliari, in cui manifestavo la preoccupazione della mia comunità per i continui episodi di microcriminalità e altre criticità del nostro territorio.

All’incontro, cui ho partecipato in compagnia del nostro Comandante della Polizia Municipale, Danilo Piras, era presente anche il Comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, il Generale Luigi Grasso.

Ho apprezzato e ringraziato per l’immediato interesse del Prefetto, che ha convenuto sul fatto che una realtà come Assemini meriti molta attenzione e maggior presenza delle forze dell’ordine.

Il Generale Grasso ha dato rassicurazioni (citando anche l’ottimo intervento di qualche giorno fa, in cui son stati colti in flagrante i due malviventi in un tabacchino di Assemini) sia sulla presenza continua delle pattuglie da Cagliari ma anche, e anche questa è un’ottima notizia, su un imminente rimpinguamento della stessa caserma asseminese”.