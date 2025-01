Apertura straordinaria al Cimitero di Bonaria per la celebrazione del primo anniversario della morte di Gigi Riva, scomparso il 24 gennaio di un anno fa. Nella giornata di domani, mercoledì 22 gennaio 2025, il Cimitero Monumentale resterà aperto in via straordinaria dalle 8 alle 17,30 con orario continuato.

Un’occasione per omaggiare, ancora una volta, la figura indimenticabile di Riva che non smette di emozionare e commuovere il popolo Sardo. Alle 18, invece, sarà celebrata la messa in suffragio del campione voluta dalla famiglia nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria.