La sp 83 è solo una delle strade provinciali che sono state messe a dura prova dal maltempo: le incessanti piogge hanno indebolito le pareti che, in più punti, hanno evidenziato enormi criticità. Condizioni meteo permettendo, i lavori proseguiranno senza sosta per garantire la sicurezza a chi transita lungo la strada.

Nebida, ancora massi lungo la carreggiata caduti dalla parete rocciosa, paura tra i residenti: “Ormai è una roulette russa”. Anche pochi giorni fa la strada panoramica è stata interessata da una frana. Immediato l’intervento da parte della Provincia per sistemare la strada, ma i massi continuano a cedere. Il presidente Mauro Usai ha garantito che sono al lavoro per un intervento “che possa essere risolutivo per mettere in sicurezza tutto il costone roccioso che da oltre 30 anni non viene attenzionato da questo punto di vista”.