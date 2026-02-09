EroCaddeo non è solo il talento conosciuto da tutti grazie ad X Factor, ma un artista che non dimentica la sua terra e le sue meraviglie anche musicali.

Per questo, il cantante 27enne ha deciso di dimostrare l’amore per la Sardegna con l’interpretazione di una delle canzoni più belle (e anche più cantate) della tradizione sarda di Giuseppe Rachel e Salvatore Sini, “No potho reposare”. Il brano, eseguito a cappella con il Coro Carrales, emoziona per semplicità ed intensità che le voci degli eccezionali coristi regalano insieme alla voce di Damiano.

Emozionate e piene di gratitudine le parole del giovane di Sinnai per presentare il brano

“In questi mesi la Sardegna mi ha regalato l’affetto di una madre a un figlio, quello incondizionato che non chiede nulla indietro. Noi sardi siamo così, quando qualcuno di noi si mette in gioco, allora giochiamo tutti e, come una famiglia, si fa da vela se tira vento e da ombrello se piove forte. Con profondo rispetto e altrettanto amore ho inserito questo brano come ultima traccia del mio disco, e con gli stessi sentimenti, insieme al Coro Carrales abbiamo interpretato questo omaggio”.

Il video del brano, girato nella Sala Settecentesca della Biblioteca Universitaria di Cagliari, è disponibile sul canale YouTube dell’artista.