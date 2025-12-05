Sono aperte le domande per il Bonus Natale 2025, il contributo economico previsto nell’ambito del programma solidaristico “Natale per Tutti”. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Salute e al Benessere guidato da Anna Puddu, è rivolta ai cittadini con almeno 67 anni e in possesso dei requisiti economici indicati nell’avviso pubblico.

Le richieste possono essere presentate fino alle 23.59 del 14 dicembre 2025. La procedura online è attiva sulla piattaforma dedicata del sito del Comune di Cagliari, accessibile tramite Spid o Cie, dalle ore 14 del 5 dicembre fino alla scadenza del 14 dicembre. Per agevolare gli utenti è possibile anche la consegna a mano del modulo presso il Servizio Politiche Sociali di via Sauro 19.

Il Bonus consiste in un contributo da 100 euro, che potrà salire a 200 euro in base alle risorse disponibili. Possono farne richiesta i cittadini con pensioni – comprese quelle di artigiani e commercianti – inferiori a 800 euro mensili e con Isee non superiore a 12mila euro.

L’obiettivo del Comune è sostenere anziani e persone fragili, spesso escluse da altre misure nazionali o regionali.