L’oristanese e tutta la Sardegna esulta per il suo piccolo campione: il bimbo di 8 amni colpito da emorragia cerebrale è fuori pericolo, ieri è stato dimesso. La mamma: “È un miracolo”.

Era stato male mentre faceva i compiti a casa, la corsa in ospedale, il primo intervento chirurgico a Cagliari e il secondo a Roma dove era stato trasferito d’urgenza dal Brotzu. Ora il piccolo ha superato i momenti più drammatici, ieri è stato dimesso. Ecco la bella notizia comunicata dalla sua comunità che mai lo ha lasciato solo: “A distanza di quasi un mese possiamo dire finalmente che è fuori pericolo!!

A una settimana dopo l’intervento finalmente ieri è stato dimesso. Ovviamente non finisce qui seguiranno cure, visite periodiche e quant’altro.

Però è qui con noi e grazie a Dio sta bene, un miracolo. Ringraziamo tutti dal profondo del cuore, dal primo all’ultimo nessuno escluso, per l’ affetto e l’aiuto ricevuto. Non vi ringrazieremo mai abbastanza.

Queste le parole della mamma, siamo commosse e felici di potervi dare questo bellissimo aggiornamento e ci uniamo a lei nel ringraziare tutti quanti per la grande solidarietà.

Ringraziamo anche i medici che lo hanno curato e tutto il personale dell’ospedale.

Ti aspettiamo a CASA!”