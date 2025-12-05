Il Natale a Quartu non è solo festa: è comunità, partecipazione evicinanza. Dopo il successo dell’inaugurazione del 28 novembre, sabato6 dicembre la città si prepara a vivere un momento che va oltre lospettacolo, trasformandosi in un grande abbraccio collettivo. LaGrande Parata di Babbo Natale illuminerà Viale Colombo e accompagneràbambini, famiglie e visitatori nel cuore del Christmas Village, alcivico 45, mentre l’atmosfera natalizia si diffonderà fino a PiazzaSanta Maria, Piazza del Mare e Piazza dei Diritti (dove l’8 dicembresarà possibile consegnare le letterine a Babbo Natale).Un percorso di luci, musica e colori, ma anche di gesti concreti disolidarietà che, quest’anno più che mai, diventano protagonisti.

Il pomeriggio si aprirà alle 17 con la spettacolare Parata, in

partenza da Piazza Santa Maria e diretta lungo Viale Colombo, tra

mascotte, musica, performance itineranti e l’energia della compagnia

Seconda Stella. Una scia di magia che anticiperà l’arrivo di Babbo

Natale, accolto dall’affetto che negli anni a trasformato questo

appuntamento in una tradizione irrinunciabile.

Grande novità del 2025 è la parete di arrampicata realizzata con il

Comune di Ulassai, aperta a grandi e piccoli, affiancata dal debutto

di Leap Move, il gioco digitale proiettivo presentato da La Pintadera

(leap move) con Mastro Geppetto Giocheria: un’esperienza che unisce

creatività, movimento e innovazione.

Spazio poi al Mercato Handmade, alle performance dal vivo dell’Area

Arte e alla possibilità di far personalizzare i propri oggetti dagli

artisti presenti. Immancabile il concorso “5 presenze = 1 regalo”, che

accompagnerà le famiglie fino al 21 dicembre.

Domenica 7 dicembre Piazza del Mare ospiterà gonfiabili, mascotte,

musica diffusa, la zona di Babbo Natale con trono scenografico,

dimostrazioni “Agrochic”, aperitivo musicale e, dalle 16, l’asta a

sostegno dell’Associazione Sardegna Palestina, seguita dalle

performance dei Gopais in Crimini, dal Dj set Pille e dall’Urban

Safari di Rebelterra.

Il cuore solidale di questa edizione batterà ancora più forte lunedì 8

dicembre con il Pranzo di Beneficenza, aperto a tutti: un momento

conviviale dove metà del ricavato sarà devoluto all’ASGOP (prevendite

prenotabili attraverso il link:

https://officinamush.shop/prod ucts/pranzo-di-beneficenza- asgop-prevendita).

A seguire, un’asta dal vivo con le opere realizzate dagli artisti

durante gli eventi organizzati a Quartu negli ultimi mesi, con una

parte del ricavato destinata all’Associazione Sarda Genitori

Oncoematologia Pediatrica.

Prosegue inoltre la mostra online “NON IN MIO NOME”, il cui ricavato

supporterà Sardegna Palestina.

“Il 6 dicembre non è solo una festa: è il giorno in cui Quartu sceglie

di stare insieme. Le strade si riempiono di sorrisi, il Village si

anima, ma soprattutto cresce un senso di comunità che va oltre

l’atmosfera natalizia”, ha dichiarato Luca Stocchino, presidente del

Ccn La Via Del Mare, “quest’anno abbiamo voluto dare ancora più spazio

alla solidarietà con il pranzo e l’asta per l’Asgop e un’asta per

l’Associazione Sardegna Palestina, perché crediamo che la magia del

Natale stia anche nei gesti che fanno bene agli altri. Dobbiamo

ricordarci che una città è davvero viva quando si muove unita, con il

cuore. Ogni anno aggiungiamo un tassello, e ogni anno Quartu dimostra

quanto sia forte la sua voglia di partecipare e di aiutare”.