vicinanza. Dopo il successo dell’inaugurazione del 28 novembre, sabato
6 dicembre la città si prepara a vivere un momento che va oltre lo
spettacolo, trasformandosi in un grande abbraccio collettivo. La
Grande Parata di Babbo Natale illuminerà Viale Colombo e accompagnerà
bambini, famiglie e visitatori nel cuore del Christmas Village, al
civico 45, mentre l’atmosfera natalizia si diffonderà fino a Piazza
Santa Maria, Piazza del Mare e Piazza dei Diritti (dove l’8 dicembre
sarà possibile consegnare le letterine a Babbo Natale).Un percorso di luci, musica e colori, ma anche di gesti concreti di
solidarietà che, quest’anno più che mai, diventano protagonisti.
Il pomeriggio si aprirà alle 17 con la spettacolare Parata, in
partenza da Piazza Santa Maria e diretta lungo Viale Colombo, tra
mascotte, musica, performance itineranti e l’energia della compagnia
Seconda Stella. Una scia di magia che anticiperà l’arrivo di Babbo
Natale, accolto dall’affetto che negli anni a trasformato questo
appuntamento in una tradizione irrinunciabile.
Grande novità del 2025 è la parete di arrampicata realizzata con il
Comune di Ulassai, aperta a grandi e piccoli, affiancata dal debutto
di Leap Move, il gioco digitale proiettivo presentato da La Pintadera
(leap move) con Mastro Geppetto Giocheria: un’esperienza che unisce
creatività, movimento e innovazione.
Spazio poi al Mercato Handmade, alle performance dal vivo dell’Area
Arte e alla possibilità di far personalizzare i propri oggetti dagli
artisti presenti. Immancabile il concorso “5 presenze = 1 regalo”, che
accompagnerà le famiglie fino al 21 dicembre.
Domenica 7 dicembre Piazza del Mare ospiterà gonfiabili, mascotte,
musica diffusa, la zona di Babbo Natale con trono scenografico,
dimostrazioni “Agrochic”, aperitivo musicale e, dalle 16, l’asta a
sostegno dell’Associazione Sardegna Palestina, seguita dalle
performance dei Gopais in Crimini, dal Dj set Pille e dall’Urban
Safari di Rebelterra.
Il cuore solidale di questa edizione batterà ancora più forte lunedì 8
dicembre con il Pranzo di Beneficenza, aperto a tutti: un momento
conviviale dove metà del ricavato sarà devoluto all’ASGOP (prevendite
prenotabili attraverso il link:
https://officinamush.shop/prod
A seguire, un’asta dal vivo con le opere realizzate dagli artisti
durante gli eventi organizzati a Quartu negli ultimi mesi, con una
parte del ricavato destinata all’Associazione Sarda Genitori
Oncoematologia Pediatrica.
Prosegue inoltre la mostra online “NON IN MIO NOME”, il cui ricavato
supporterà Sardegna Palestina.
“Il 6 dicembre non è solo una festa: è il giorno in cui Quartu sceglie
di stare insieme. Le strade si riempiono di sorrisi, il Village si
anima, ma soprattutto cresce un senso di comunità che va oltre
l’atmosfera natalizia”, ha dichiarato Luca Stocchino, presidente del
Ccn La Via Del Mare, “quest’anno abbiamo voluto dare ancora più spazio
alla solidarietà con il pranzo e l’asta per l’Asgop e un’asta per
l’Associazione Sardegna Palestina, perché crediamo che la magia del
Natale stia anche nei gesti che fanno bene agli altri. Dobbiamo
ricordarci che una città è davvero viva quando si muove unita, con il
cuore. Ogni anno aggiungiamo un tassello, e ogni anno Quartu dimostra
quanto sia forte la sua voglia di partecipare e di aiutare”.