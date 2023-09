Nata con il cuore a destra e considerata senza speranza, bimba di sei anni viene salvata in Italia

Una splendida storia che vede una bimba di solo sei anni tornare alla vita. La piccola , Amisei, è nata con il cuore a destra, condizione che cambia inevitabilmente il flusso della circolazione sanguigna. La piccola, prima dell’intervento risolutivo, era stata operata già 2 volte a Berlino: prima, nel 2017, per una riparazione della valvola atrio-ventricolare, e nel 2018 per una insufficienza della valvola tricuspide.

La Fondazione Monasterio di Massa ha spiegato come fosse necessario un terzo intervento per la piccola, che non è stato volutamente affrontato: “un intervento correttivo definitivo su un’altra piccola paziente con il cuore a destra associato con la doppia discordanza cardiaca è già stato eseguito con ottimi risultati. Viene organizzato un consulto multidisciplinare”, ha spiegato l’equipe. L’intervento è stato definito di “doppio switch” anche dall’ingegnere di bio meccanica e ricercatrice Simona Celi, responsabile del Biocardiolab: uno switch atriale in cui i flussi venosi atriali vengono ridirezionati verso i ventricoli di rispettiva competenza, e in uno switch arterioso in cui aorta e arteria polmonare vengono riconnessi ai ventricoli corretti”, ha spiegato la ricercatrice.

La bimba ora sta bene ed è stata dimessa dopo 20 giorni di degenza.