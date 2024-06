Nasconde la droga nella stampante, 67enne di Cagliari condannato a 4 anni eviterà comunque il carcere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato condannato a quattro anni, dal giudice Luca Melis, Marco Mura, un sessantasettenne di Cagliari trovato dalla polizia, a novembre 2023, con circa duecento dosi di droga nascoste nella stampante di casa, in via Seruci, oltre a duemila euro in contanti. Lo stupefacente sequestrato ammontava a circa sessanta grammi, una quantità sufficiente a fare chiedere alla pm Rita Cariello quattro anni e mezzo. Alla fine la condanna è leggermente inferiore, ma utile per fare evitare a Mura di finire a Uta.

L’uomo potrà ottenere una pena sostitutiva al carcere, come conferma il suo avvocato, Riccardo Floris.