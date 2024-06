Scontro tra un’auto e una moto a Villasor, centauro in codice rosso ricoverato al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella serata di ieri, i carabinieri di Villamar sono intervenuti in via Cagliari a Villasor, all’altezza del civico 135, a seguito di un sinistro stradale con feriti.

L’incidente ha coinvolto una Toyota Yaris, condotta da una donna di 34 anni residente a Villasor, programmatrice informatica, rimasta illesa, e una Honda RC-46, condotta da un uomo di 41 anni, residente a Villacidro, tecnico audio fonico, che è stato trasportato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, non in pericolo di vita.