Nasce Radio Zampetta Sarda, tutte le news su cani gatti e gli amici animali con Manuela Scalas su Radio Casteddu. Da mercoledì prossimo il nuovo programma di Radio Casteddu dedicato esclusivamente al mondo dei nostri amici a quattro zampe: adozioni, appelli, smarrimenti, iniziative, denunce, segnalateci ogni notizia utile su cani, gatti, pappagallini e tutti gli altri amici animali, pubblicheremo ogni vostra segnalazione. A condurre il programma su Radio Casteddu, che andrà in onda ogni giorno alle 10,20, alle 14,50 e alle 21,20 c’è Manuela Scalas, grandissima appassionata del mondo animale, che sarà in contatto con tutte le associazioni animaliste e i volontari impegnati ogni giorno nella lotta al randagismo e nella cura degli animali.

Radio Zampetta Sarda diventerà dunque il più importante appuntamento radiofonico dedicato agli animali in Sardegna, rilanciato anche da Casteddu Online che raccoglierà gli appelli: sarà fondamentale soprattutto ora che sta arrivando la bella stagione, monitorare tutti gli smarrimenti e lanciare la possibilità di adottare tutti i cani e gatti che ne hanno assoluto bisogno. Nel programma sentirete anche le interviste agli esperti del settore e agli animalisti, pronti a denunciare e segnalare ogni iniziativa importante. Non vi resta che scaricare l’App di Radio Casteddu per essere sempre informati sul mondo aninale in Sardegna e scoprire tante belle sorprese a loro dedicate! Per ogni segnalazione potete contattare su Fb Manuela Scalas, oppure alla mail scalas.manuela71@gmail.com, oppure con un messaggio vocale al numero di Casteddu OPnline, 3807476785, che sarà trasmesso anche nel nostro programma “Casteddu People” dedicato ai vostri messaggi vocali, uno dopo l’altro, senza censure. Benvenuta Manuela e buon ascolto a tutti!