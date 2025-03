Nuova e forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, registrata alla 19 e 44 dall’’Osservatorio Vesuviano dell’Ing.

L’epicentro è attualmente stimato nella zona di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli, ad una profondità di 2,8 km. Non si hanno ancora ulteriori dettagli sulla magnitudo. È il secondo sisma in due giorni nella stessa zona, già provata dalla paura e dai disagi delle scorse ore a causa della scossa di due notti fa. Intanto continuano incessanti le verifiche strutturali da parte dei vigili del fuoco su oltre 500 strutture.