Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 15 Marzo .

La circolazione depressionaria determinerà molte nubi e deboli piogge con schiarite in serata.I venti saranno moderati e il mare molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:

A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte sono previsti 0.2mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 13°C.

I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà mosso.



A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C

I venti saranno tesi al mattino e provenienti daSud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.



A Oristano il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge in rapido assorbimento dal pomeriggio fino a cielo sereno in serata. Sono previsti 4mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 11°C.

I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest.

Il mare sarà mosso.

E’ prevista allerta meteo per il vento.



A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio. Sono previsti 2mm di pioggia.

La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C.

I venti saranno tesi e provenienti da Ovest- Sudovest per tutta la giornata.

E’ prevista allerta meteo per il vento.

Trascorreremo dunque un sabato nuvoloso, con pioggia, vento e temperature in calo che arriveranno a massime di 19°C.

