Capitana, Quartu Sant’Elena, una residente canadese di 28 anni, trasferitasi in Sardegna tre anni fa con la famiglia, lancia un allarme sul sistema di emergenza sanitaria della zona, raccontando due episodi drammatici vissuti in prima persona. La donna, che si è stabilita sull’isola con marito e figli per godere di uno stile di vita più rilassato, non nasconde il proprio amore per la natura rigogliosa, il cibo biologico e l’accoglienza della comunità locale. Tuttavia, ciò che ha vissuto nelle ultime settimane l’ha portata a ripensare la sua scelta di vita. Il primo episodio risale a lunedì 24 febbraio, quando il figlio di quattro anni è caduto da un muro di gioco alto 2,5 metri al Parco Parodi di Flumini: “Tutti al parco giochi si sono precipitati da lui quando hanno sentito il botto. Era sdraiato a terra a faccia in giù e lo hanno girato sulla schiena e hanno immediatamente chiamato un’ambulanza. Mio marito e io siamo arrivati entro 5 minuti e siamo stati informati che due persone avevano già chiamato un’ambulanza dicendo che un bambino era caduto e avrebbe potuto battere la testa. A questo punto lo stavano tenendo fermo perché non sapevamo se aveva una ferita alla spina dorsale o al collo. Eravamo tutti in piedi in cerca dell’ambulanza ma dopo più di 20 minuti in cui abbiamo tenuto fermo mio figlio a terra non c’era più nessuno che potesse aiutarci. Fortunatamente siamo riusciti a trovare un medico, il Dott. Pera, nell’edificio accanto al parco giochi che è venuto gentilmente in soccorso di nostro figlio e ci ha aiutato a trasportarlo nel suo ambulatorio. Fortunatamente, dopo l’ispezione medica, nostro figlio ha avuto solo un labbro lacerato e tagli e lividi su mento e guancia e non presentava segni di trauma cerebrale o lesioni alla colonna vertebrale. Dopo più di 30 minuti, il 118 ci ha richiamato per chiederci se eravamo sicuri di volere ancora un’ambulanza perché sfortunatamente non sono in grado di inviare nessuno. In questo caso siamo stati incredibilmente fortunati che le ferite non fossero più gravi, ma puoi immaginare sul momento la paura che abbiamo provato e la disperazione che nessuno sarebbe venuto a salvarlo. Non posso fare a meno di pensare che se si fosse trattato di una situazione di vita o di morte, lui avrebbe potuto potenzialmente non sopravvivere a causa della mancanza di un intervento immediato. Siamo rimasti senza parole per la mancanza di organizzazione e di reazione proattiva del sistema sanitario” – Il secondo incidente a cui ho assistito è stato molto peggiore ed è avvenuto solo un paio di giorni fa a Capitana, la notte di martedì 11 marzo verso le 22:30 in Via Leonardo Da Vinci di fronte al ristorante Mammai: “Mio marito e io eravamo seduti sul retro della nostra veranda quando abbiamo sentito un forte botto seguito da una donna che urlava a squarciagola. Siamo corsi subito in Viale Leonardo Da Vinci e quello che abbiamo trovato è stata una scena orribile. C’era stata una collisione tra una moto e un veicolo. C’erano 2 passeggeri della moto e il conducente del veicolo sul posto. La moto era completamente distrutta e bloccava la carreggiata. Anche l’auto era gravemente danneggiata e si trovava sullo spartitraffico all’incrocio tra Leonardo Da Vinci e Via Dei Papaveri. Un paio di persone erano già sul posto quando siamo corsi perché stavano guidando sulla strada e si sono trovati faccia a faccia con questo incidente. Ci hanno informato che avevano già chiamato entrambi il 118 e che un’ambulanza era in arrivo. Il conducente della moto era stato sbalzato attraverso il parabrezza dell’auto, atterrando all’interno dell’auto e la donna che era il secondo passeggero della moto era atterrata sopra l’auto. Stava urlando e piangendo dicendo che le faceva molto male il collo. Il conducente della moto era uscito dall’auto e mio marito e un’altra persona lo stavano tenendo contro l’auto, cercando di tenerlo sveglio. L’uomo ha perso conoscenza, quindi ho chiamato io stesso il 118 per assicurarmi che capissero l’urgenza della situazione e mi hanno assicurato che un’ambulanza stava arrivando. Dopo di che l’uomo si è svegliato e ha perso conoscenza un’altra volta. Mentre mio marito stava accedendo alle sue ferite, ha notato che sanguinava molto dal polso. La donna era in preda al panico ed era molto preoccupata per il suo fidanzato, riusciva a vederlo per come era posizionato il suo corpo sull’auto. Sono rimasto vicino a lei e ho cercato di parlarle e di tenerla calma. Voleva togliersi il casco, ma le ho detto di tenerlo addosso anche se le faceva male perché avrebbe potuto peggiorare la sua situazione. Continuava a piangere perché le faceva male e io continuavo a dirle di tenere il casco addosso e che i soccorsi stavano arrivando. Continuava a chiedere “Dov’è l’ambulanza?”. Nel frattempo, l’autista era seduto al suo posto, chiaramente sotto shock. Dopo più di 20 minuti senza alcun segno di vita da parte di nessun tipo di soccorritore, ho chiamato di nuovo il 118 per far sapere loro che la sua vita poteva dipendere dall’arrivo di questa ambulanza e la donna mi ha trasferito al primo soccorritore, che mi ha risposto molto scortesemente che stavano arrivando. Le ho solo detto che avrebbero potuto essere interessati a sapere che gli avevamo messo un laccio emostatico sul braccio per rallentare l’emorragia perché stava perdendo troppo sangue. Non hanno fornito alcuna guida o consiglio. Dopo circa 35 minuti di questa scena terrificante, è finalmente arrivata l’ambulanza. Stavano facendo del loro meglio ma sembravano molto disorganizzati dicendosi a vicenda che mancavano cose dalla loro ambulanza, non avevano abbastanza barelle. Stavano valutando il conducente della motocicletta e curando il suo polso sanguinante. Poiché c’era benzina dappertutto per strada dalla motocicletta distrutta e la donna era bloccata sopra l’auto, hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco in modo che potessero mettere in sicurezza l’auto per assicurarsi che non prendesse fuoco prima di spostare la donna. Dopo circa 10 minuti ho sentito gli operatori dell’ambulanza chiedersi dove diavolo fossero i pompieri. Una volta che il camion dei pompieri è finalmente arrivato, i pompieri hanno iniziato a lavorare sulla macchina e sono riusciti a rimuovere lentamente la donna dal tetto della macchina, molto lentamente e dolorosamente. A questo punto hanno iniziato a stabilire un perimetro e abbiamo pensato che fossero in buone mani e che probabilmente sarebbero andati in ospedale, quindi siamo tornati a casa. Un cameriere della pizzeria lì vicino ha detto che erano passati verso l’una di notte e i passeggeri erano ancora sulla scena, non ho idea del perché. Nell’ora e mezza che sono stato lì, nessun poliziotto è mai arrivato sulla scena. Noi passanti siamo stati fondamentalmente lasciati a noi stessi nel tentativo di salvare queste persone e deviare il traffico per più di mezz’ora, cosa che non mi sembra normale”.

“Tutti quelli con cui ho condiviso queste esperienze che vivono nella zona non sono affatto sorpresi e sono tutti profondamente arrabbiati per questo problema delle ambulanze che impiegano davvero molto tempo per arrivare o non arrivano affatto. Negli ultimi 3 anni da quando mi sono trasferita nella zona di Flumini ho notato una crescita della popolazione. Molte persone si sono trasferite qui, molti espatriati dall’Olanda, dall’Austria, dalla Svezia, dal Canada e da altri. Con una crescita della popolazione, dovrebbero esserci infrastrutture per una crescita di ambulanze e lavoratori per far fronte a questa crescita. Pagando le tasse e vivendo in un paese del primo mondo, dovremmo avere la sensazione di sicurezza che, se succede qualcosa, i soccorsi sono in arrivo. Amiamo molto vivere qui e vorremmo rimanere qui a lungo termine e continuare a promuovere una crescita del turismo nel comune di Quartu Sant’Elena, ma se le cose non cambiano presto, non c’è modo che io possa tenere la mia famiglia qui. Per quanto sia bello, non vale la pena perdere il senso di sicurezza per me, i miei figli e mio marito”. Un grido d’allarme, quello della giovane donna, che non piò restare inascoltato: “Spero che questo messaggio possa aprire gli occhi e raggiungere le persone che possono fare la differenza”, conclude.