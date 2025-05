Napoli-Cagliari 2-0, è passata la nottata: il Cagliari si difende soltanto e il Napoli vince il quarto scudetto. Dopo l’incredibile gazzarra di ieri notte con i tifosi del Napoli che non hanno fatto dormire i giocatori rossoblù, su campo il Cagliari prova a fare bunker ma Mc Tominay sgretola le certezze di Nicola, che aveva preparato la gara senza prevedere alcun gioco offensivo. Futuro in bilico per il tecnico ma la squadra ha comunque fatto una buona figura davanti a uno stadio brulicante di gioia. Pochissime le occasioni per i cagliaritani, è stata e doveva essere evidentemente la grande festa dei rivali del Napoli, che bruciano l’Inter nello sprint finale da segnalare il grande esordio di Ciocci, portiere della Primavera, che nel finale ha evitato il goi del tre a zero. Ora il Cagliari va in vacanza con tante incognite (oggi sono state decisive anche le numerose assenze), a cominciare dal riscatto di Caprile e Piccoli.