Ancora paura per i residenti di Stampace a causa di una rissa fra stranieri, probabilmente a causa dello spaccio di droga, in piazza del Carmine. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine che hanno bloccato i malviventi in via Sassari. La situazione ha ormai esasperato da troppo tempo, come raccontato tante volte da Casteddu Online, gli animi sei residenti.

“La violenza continua in pieno centro storico. Solamente 24 ore fa avevamo espresso grande preoccupazione per gli episodi sempre più gravi”, ha commentato il presidente del Comitato di Stampace Adolfo Costa. “Spaccio a cielo aperto, lotte tra bande per assicurarsi il territorio, insulti, furti e danneggiamenti”, dichiara Costa. “La situazione è esplosiva. I residenti e gli avventori del centro storico sono sotto scacco. Prigionieri a casa loro. Sono anni che denunciamo tantissimi episodi malavitosi con filmati e testimonianze che evidenziano lo stato dei luoghi. Ma non basta, non sappiamo più che cosa aspettarci.”