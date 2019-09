Museo Diocesano Arborense di Oristano, percorsi didattici e laboratori per le scuole

Il Museo Diocesano Arborense di Oristano propone per il nuovo anno scolastico, oltre ai percorsi già sperimentati, delle novità nell’ambito delle visite guidate e dei laboratori didattici.

La visita al Campanile della Cattedrale, alle Carceri ecclesiastiche, alle Tombe bizantine del sagrato della Cattedrale e alla Chiesa del Carmine, infatti, arricchiscono quest’anno la nostra offerta, favorendo la fruizione viva e continuativa di un patrimonio culturale di grande rilevanza.

L’offerta dei percorsi didattici e dei laboratori ludico didattici è diversificata in base all’ordine e grado delle classi. Gli studenti grandi e piccoli saranno stimolati ad usare le capacità individuali e ad esporre e provare le proprie idee, incoraggiati ad esercitare le capacità di osservazione e riflessione attraverso la descrizione dell’arte e il racconto della storia. Tra le attività proposte novità interessante è il laboratorio Signum, dalle Radici ai Rami. L’evoluzione della scrittura attraverso le pagine storiche dell’Arcidiocesi Arborense, tenuto dalla Dott.ssa Fiorella Garofalo, in collaborazione con l’Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca del Seminario Arcivescovile. Obiettivo del laboratorio sarà la riscoperta della scrittura come strumento di comunicazione; verranno analizzati i documenti scritti e a stampa, le iscrizioni lapidee e sarà poi privilegiato l’esercizio pratico attraverso il quale i ragazzi potranno familiarizzare con tecniche e strumenti.

La cultura costituisce lo strumento più efficace per aprire la mente e vedere le cose da più punti di vista ed è in questa direzione che vanno le attività il museo diocesano propone.

Di seguito la brochure con tutte le iniziative del Museo:

Brochure-Museo-Diocesano-Arborense_anno-scolastico-2019-20202067