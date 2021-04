Muros, l’ira del Sindaco Tolu: “Troppi ragazzi a zonzo, alle 22 voglio vedere il paese deserto”

Muros – “Troppi ragazzi a zonzo alle 22 voglio vedere il paese deserto”. Il sindaco Federico Tolu per far rispettare il coprifuoco è disposto a tutto: “Da stasera, anche grazie al sistema di videosorveglianza notevolmente ampliato, procederemo con maggiori controlli e ad applicare le sanzioni”.

Un appello lanciato attraverso la pagina istituzionale quello del primo del primo cittadino del piccolo centro del sassarese, che inoltre “rimprovera” gli abitanti per il poco rispetto notato verso le severe norme imposte dalla zona arancione. Assembramenti, distanziamento sociale non rispettato e mascherina non indossata sono alcuni dei comportamenti evidenziati: “A tutti i concittadini rivolgo un appello urgente che spero venga recepito e messo in pratica. Forse non è chiaro – scrive il sindaco – ma siamo in zona arancione. Troppe persone senza mascherina davanti ai bar, troppi ragazzi a zonzo in gruppi di più di 15 persone, ovviamente senza mascherina e di distanziamento manco a parlarne, che affollano giardini, piazze ed altre aree del paese. Ricordo, specialmente ai genitori dei ragazzi minori, che sono previste salate sanzioni per chi viola le norme anti Covid-19, e alle ore 22 voglio vedere il paese deserto, senza un’anima in giro.

Da stasera, anche grazie al sistema di videosorveglianza notevolmente ampliato, procederemo con maggiori controlli e ad applicare le sanzioni. Non è una minaccia, ma un appello serio al rispetto delle regole che non può avere figli e figliastri, penalizzando chi in questo momento sta lavorando sodo per mantenere sotto controllo la situazione contagi in costante aumento nell’isola. Spero di essere stato chiaro”.