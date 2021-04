Solinas a Figliuolo: “Serve un controllo negli scali nazionali, non basta solo all’arrivo in Sardegna””

Non bastano i controlli sugli arrivi in Sardegna, serve un controllo nazionale negli scali. Lo ha detto il presidente Solinas, al generale Francesco Figliuolo, in visita oggi a Cagliari.

“Abbiamo ribadito che il sistema dei controlli non può essere soltanto agli arrivi in Sardegna e a carico della nostra regione. Ci deve essere un sistema nazionale di controllo di tutto il traffico passeggeri, in modo che ogni volo e ogni nave diventi Covid-tested e ci si possa muovere con la massima garanzia di sicurezza sanitaria”, ha detto Solinas all’agenzia LaPresse. “Stiamo mettendo in campo tutte le iniziative per restituire ai cittadini una nuova normalità, la possibilità di riappropriarsi dei propri spazi e della propria vita.”