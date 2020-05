Muravera e Ilbono piangono Maria Giulia Congiu: “Addio a un’imprenditrice dal cuore d’oro”

Un doppio lutto, due paesi sotto choc. Muravera e Ilbono piangono Maria Giulia Congiu: la donna, 57 anni, è morta dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile che, oggi, se l’è portata via. Sposata, madre di due figli, era nata a Ilbono e, dopo essersi sposata, si era trasferita a Muravera. La sua scomparsa ha gettato nella tristezza sia i tanti che la ricordano ancora nel paesino del Nuorese sia i suoi “nuovi” concittadini del Comune del Cagliaritano. Una donna conosciuta e molto stimata, “che ha dato tutto per i suoi figli e i suoi nipoti”, spiega, commosso, il sindaco di Ilbono Andrea Piroddi, che ha deciso di dedicarle un lungo post su Facebook: “A cinquantasette anni si è troppo giovani per morire. A Maria Giulia Congiu mi lega un triste ricordo. Era il 2014 ed affrontavo il momento più delicato della mia vita da sindaco.

Non ci conoscevamo, ma lei diede subito la massima disponibilità e si mise a disposizione. Ho conosciuto poche persone sensibili e determinate come lei”.

Maria Giulia Congiu gestiva, a Villaputzu, il negozio di dolciumi Sa Butteghedda. “Mando le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari dell’imprenditrice. Ai fratelli e alla madre che vivono a Ilbono, al marito e ai figli che sono a Muravera. Mi dispiace molto non poterla salutare per l’ultima volta, viste le restrizioni del Covid-19 per i funerali”, afferma Piroddi.