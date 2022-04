Muratore morto a 23 anni sul lavoro, indagato il titolare della ditta

Michele Delrio, 48 anni, titolare della ditta dove lavorava Salvatore Piras, morto a soli 23 anni sul lavoro, è indagato nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo avviata nei giorni scorsi dalla Procura. L’incidente, venerdì scorso a Sorso, nel Sassarese, in un deposito di materiale edile dove Salvatore stava caricando un ponteggio su un camion. Il ragazzo era morto sul colpo, inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte della morte, mentre i carabinieri stanno scandagliando i filmati recuperati dalla telecamere interne. Intanto, i sindaci di Sorso e Ossi, paese d’origine di salvatore, hanno deciso una giornata di lutto cittadino in entrambi i comuni in occasione del funerale la cui data non è stata ancora fissata.