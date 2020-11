Muore di Covid e il marito si suicida, Gonnosfanadiga sotto choc: “Non abbandoneremo i loro figli”

Una comunità sotto choc, distrutta da una tragedia nella tragedia. Gonnosfanadiga è in lutto per la scomparsa di Silvana Concas e Efisio Dessì. Marito e moglie, morti a poche ore di distanza. Lei, 65 anni, al Santissima Trinità mercoledì, di Covid, e lui, 71 anni, positivo al virus, ieri sera, si è tolto la vita con un colpo di fucile. Il corpo dell’uomo è stato trovato da un parente, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma non c’era più nulla da fare. E oggi regna l’incredulità e lo sgomento, a Gonnosfanadiga. Il sindaco Andrea Floris, ieri sera, aveva postato poche righe su Facebook, invitando tutti al silenzio “come segno di vicinanza ad una famiglia segnata da una tragedia immane”.

Contattato da Casteddu Online, Floris conferma il clima di dolore e tristezza nella comunità: “Una doppia tragedia, non lasceremo soli i figli e i familiari di Efisio e Silvana. Li aiuteremo concretamente, cercando di venire incontro a tutte le loro esigenze, come stiamo già facendo”, afferma il primo cittadino. “É umano, oltre che normale, che tutta l’amministrazione comunale sia vicina al loro dolore”. Nel sito del Comune è stato pubblicato un comunicato, firmato dallo stesso sindaco: “Manifestazione di cordoglio: l’amministrazione comunale, unitamente alla popolazione tutta, si unisce al dolore per la morte improvvisa e prematura che ha colpito i nostri concittadini, ed esprime il più sentito cordoglio”.