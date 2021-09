Muore 5 giorni dopo la nascita del nipotino, lacrime a Cagliari per Pierpaolo Carlini

Se n’è andato senza la possibilità di poter vedere e abbracciare il suo terzo nipotino, nato lo scorso ventisei agosto. Pierpaolo Carlini, 57 anni, originario di Sestu, è morto cinque giorni dopo in un letto dell’ospedale Brotzu, dove si trovava ricoverato da giorni in seguito a un ictus e due emorragie cerebrali. Conosciutissimo nel rione dove viveva con le tre figlie e la moglie Monica, Mulinu Becciu, era un volto noto anche per i tanti cagliaritani che, sino al 2020, hanno frequentato ogni domenica il mercatino di piazzale Trento: “Papà vendeva dvd e oggettistica varia, ogni domenica arrivava lì all’alba ed era sempre tra gli ultimi ad andarsene, per cercare di guadagnare ciò che serviva per mandare avanti la famiglia. Ha lavorato sin da bambino, aiutando gli agricoltori nei campi di Sestu. Poi, il trasferimento a Cagliari, e il nuovo impiego nel multipiano dell’Apcoa di viale Regina Margherita”.

Una vita tutta lavoro e famiglia, Pierpaolo Carlini lo piangono tantissimi suoi amici nei gruppi Facebook di Mulinu Becciu e in molti hanno voluto salutarlo per l’ultima volta durante il funerale nella chiesa della Madonna della Strada: “Sono addolorata per la perdita di papà, era giovane, aveva solo cinquantasette anni e son sicura che avrebbe dato tutte le attenzioni possibili anche al suo terzo nipotino”.