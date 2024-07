Municipalità di Pirri: al via il Manca-bis, volti nuovi e tante speranze per rendere il quartiere più bello

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Municipalità di Pirri: al via il Manca-bis. Vincis e Dessì vicepresidenti. E’cominciata formalmente la nuova legislatura della Municipalità di Pirri, con la convalida degli eletti e l’elezione dei Vicepresidenti. Alla presenza del Sindaco Massimo Zedda (il quale ha rimarcato la vicinanza e la collaborazione con la Municipalità, non risparmiando l’ennesima stilettata all’amministrazione Truzzu, rea di non aver speso tutte le disponibilità possibili), la presidente Maria Laura Manca ha presieduto la prima assemblea del parlamento Pirrese, in una location d’eccezione: la Vetreria di Pirri. Nonostante l’afa, molti cittadini hanno voluto partecipare al primo Consiglio.

Presenti anche tantissimi esponenti politici del Campo Largo: diversi consiglieri comunali, la Giunta cagliaritana quasi al completo e numerosi membri di staff degli assessori regionali. Per il centrodestra poche presenze, ad esclusione del consigliere comunale Edoardo Tocco e dell’on. Antonello Floris. Quale adempimento obbligatorio, alla prima seduta, dopo la surroga del consigliere Cappicciola, in vece del consigliere Sorrentino che ha optato per il Comune di Cagliari (rinunciando alla Municipalità), l’assemblea ha proceduto all’elezione dei vicepresidenti.

Il trentatreenne Alessandro Vincis, consigliere decano, di Forza Italia per il centro-destra e il quarantunenne Riccardo Dessì, di Campo Progressista, per il centro-sinistra sono stati eletti quasi all’unanimità dei votanti per parte politica (due voti non unanimi per il centrosinistra). Ecco la composizione del neo-eletto Consiglio: Presidente: Maria Laura Manca (PD) Vice presidenti: Alessandro Vincis (Forza Italia), Riccardo Dessì (Progressisti) Maggioranza: Carrus Fiorella, Cabras Riccardo, Locci Andrea, Porcedda Ornella, Piludu Rita (PD) Murgia Alessandro, Cappicciola Giuseppe (Alleanza Verdi e Sinistra) Dessì Riccardo, Spiga Eugenio, Caschili Roberta (Progressisti) Cioglia Emanuele (Sinistra Futura) Minoranza: Fanari Marco, Cannas Sanrdo, Tinti Luca, Secchi Melania (Fratelli D’Italia) Ciaramella Francesco, Mattu Sabrina, Cara Christian (Alleanza Sardegna) Vincis Alessandro (Forza Italia)