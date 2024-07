Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Usa nel panico, attentato a Donald Trump: ferito a colpi di spari durante un comizio elettorale. Lo rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump è stato colpito da spari. Nonostante la ferita all’orecchio destro, il tycoon è rimasto cosciente e si è subito rialzato, alzando il pugno prima di essere portato via dal Secret Service. La folla, in preda al panico, ha comunque salutato Trump con grida di incoraggiamento. Un partecipante al comizio è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti. L’attentatore, identificato come Thomas Matthew Crooks, un ventenne della Pennsylvania, è stato neutralizzato dalla polizia subito dopo aver sparato da un tetto vicino. Secondo il suo staff, “Trump sta bene”