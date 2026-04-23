Cagliari, stretta sulla movida: tavolini fino alle 3 nel weekend, più controlli e steward

Giro di vite sulla movida estiva nel centro storico. Il Comune vara un nuovo pacchetto di regole per contenere rumori ed eccessi senza penalizzare le attività: tavolini all’aperto consentiti fino all’una nei giorni feriali e fino alle 3 del mattino nel fine settimana. Il piano punta a trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle di bar e ristoranti, da anni al centro del dibattito soprattutto nei quartieri della Marina, Stampace e Villanova.

Più vigilanza e presenza sul territorio

Rafforzati i controlli con una maggiore presenza della polizia locale, già attiva nelle zone più frequentate, e l’introduzione di steward nelle strade del centro nelle serate del weekend. Il loro compito sarà quello di prevenire situazioni di degrado e gestire i flussi della movida.

Ristoratori coinvolti in prima linea

Gli esercenti avranno un ruolo chiave: attraverso un canale diretto con Comune e forze dell’ordine potranno segnalare in tempo reale abusi, criticità e comportamenti pericolosi. Una collaborazione ritenuta fondamentale per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Rumore, arrivano i sensori

Tra le novità anche l’installazione di totem per il monitoraggio dei livelli di rumore nelle aree più sensibili. Resta aperto il nodo del piano di risanamento acustico, approvato nel 2024 ma non ancora pienamente attuato.

Eventi fuori dal centro e limiti di affollamento

Il Comune lavora anche alla delocalizzazione di parte degli eventi, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul centro storico. Allo studio inoltre limiti alla densità di presenze per metro quadrato nelle zone più affollate.

Le reazioni

Divisi i commenti: i residenti chiedono interventi più incisivi per garantire il riposo notturno, mentre i ristoratori parlano di un primo passo avanti ma chiedono regole che non penalizzino il lavoro.

L’amministrazione annuncia infine nuovi incontri con gli operatori del settore: sul tavolo formazione, prevenzione e una gestione condivisa della movida estiva.