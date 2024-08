Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Moto contro moto a Geremeas, coinvolto con gravi ferite l’istruttore di soccorso del 118 Tomas Secci. Uno schianto pauroso tra due moto, lui era a bordo insieme alla fidanzata, ricoverata al Policlinico con una frattura. Più gravi (ma non in pericolo di vita) le condizioni dello stimatissimo istruttore di primo soccorso, grandissimo appassionato della moto: secondo le prime testimonianze sarebbe in coma farmacologico al Brotzu con femore e bacino fratturato.

Quella che doveva essere una gita spensierata si è rivelata una tragedia sfiorata: i carabinieri del nucleo radiomobile di Quartu stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. C’è anche un terzo ferito, il guidatore della seconda moto coinvolta nello schianto. Tomas Secci è un infermiere molto conosciuto a Cagliari (in foto proprio in sella all’elisoccorso durante uno dei suoi interventi) , lavora alla Mike del 118 di Cagliari dove i primi a essersi preoccupati sono stati proprio i suoi colleghi. Una figura di rilievo nel pronto intervento a Cagliari, che ha salvato tante vite e ora è stato coinvolto in un brutto incidente dal quale però, uscirà sicuramente più forte di prima.