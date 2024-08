“Il tuo Cielo era quello che hai condiviso con il tuo amato figlio Emanuele e la tua adorata moglie Aida, addio Gesuino Piroddi”

Sei andato via senza lasciare indietro nulla di ciò che potevi fare.

La tua vita ricca di sofferenza ma dedita alla famiglia, alla tua adorata moglie, mai voltasti lo sguardo lontano dai doveri.

Le tue forze, le tue energie, rivolte alla sofferenza, alla malattia.

Il tuo Cielo era quello che hai condiviso con il tuo amato figlio Emanuele e la tua adorata moglie Aida.

Ora sei andato incontro a tuo figlio e insieme vegliate e illuminate il cammino di Mamma e di Moglie rimasta sola in questa terra a continuare il suo cammino tempestato di ricordi diamantati, ma anche di rumori silenziosi.

Gesuino Piroddi

Si ringrazia il personale medico e infermieristico del Policlinico Universitario, il Dottor Murru per le amorevoli cure riservategli, i cari nipoti Ciccio e Maria Luisa per averlo accudito nel modo migliore, prendendosi cura anche di Aida, gli Avvocati Filippi e Denise, Ignazia per l’assistenza continua e tutti coloro che sono stati vicini in questi giorni terribili.

I funerali si terranno lunedì 26 agosto 2024, alle ore 16.30, nella Parrocchia di Santa Vittoria, Chiesa Antica, in Sarroch.

Sarroch, 25 agosto 2024

Impresa Funebre

ANTONINO PANI

Corso Vittorio Emanuele 103

Pula

Viale Regina Margherita 73/75

Cagliari

Tel. 070/670567