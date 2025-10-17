Morti per Covid in Sardegna, accusa di epidemia colposa: rinviato a giudizio il direttore dell’Ufficio igiene e sanità pubblica. Colpo di scena nell’inchiesta giudiziaria: il dirigente Fiorenzo Delogu dovrà difendersi anche dall’accusa di omicidio colposo plurimo. La vicenda riguarda gli undici morti nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Dove erano stati tanti anche i contagi a catena del virus, nel fatidico mese di marzo del 2020. Il gup sassarese Gian Paolo Piana ha invece deciso di assolvere dalle stesse accuse il direttore generale dell’Ats Bruno Steri e il direttore sanitario Bruno Contu. Mentre per Delogu è scattato il rinvio a giudizio.