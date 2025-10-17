Picchiò a Cagliari il medico Roberto Sollai, condanna a oltre 4 anni di carcere per un 49enne quartese. Lesioni gravi in una feroce aggressione che provocò la lesione di un timpano al medico e un trauma distorsivo al ginocchio, oltre al grande spavento. Non sono bastate le scuse del focoso paziente, ieri è arrivata una pesante condanna in tribunale a seguito di quel grave episodio avvenuto poco più di un anno fa, il 17 settembre. Come riporta oggi Francesco Pinna sull’Unione Sarda, il medico Sollai aveva riportato ferite per oltre 70 giorni di cure. Ad essere condannato è stato Emanuele Perra, 49 anni di Quartu, assistito dall’avvocato Stefano Piras.