Un drammatico incidente lungo la provinciale 10 a San Vero Milis. ha portato via a soli 54 anni, la notte scorsa, il vicesindaco di Scano di Montiferro Antonio Pietro Ghiaccio, per tutti Piero.

Era a bordo della sua moto che, in panne, lo aveva lasciato a piedi. Era in attesa di un amico, da quanto emerge, che era in procinto di raggiungerlo per portargli il carburante e riavviare, così, il mezzo. Intanto aveva proseguito la marcia a piedi, spingendo la moto, quando un veicolo lo ha travolto e ucciso. Stando ad una prima ricostruzione sarebbero tre i mezzi coinvolti: il primo lo avrebbe solo sfiorato, il secondo travolto e un terzo avrebbe schiacciato la moto.

Colpiscono le parole del sindaco Antoni Flore Motzo, che non nomina il caro amico e collega, ma non è necessario: “Ho rivissuto sensazioni, paure, già sperimentate. Ho sentito lo stesso dolore”, scrive.

“È sempre orribile. Destabilizza, atterrisce quell’inquietudine. Un messaggio all’alba e la vita cambia. Improvvisamente. Alla morte non ci si abitua, nonostante gli anni. Non si impara mai ad affrontare l’orrore della fine prematura, mai si riesce a capire, a giustificare. Resta solo l’amore, l’affetto, a dare luce a questo correre, spesso insensato, che è l’esistere.”

Parole che lasciano dolore e speranza allo stesso tempo, mettendo in primo piano up senso della vita, l’amore. Perché tutto può cambiare in un battito di ciglia.

Intanto la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e due persone risultano al momento indagate. Domani sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 54enne e saranno acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza per chiarire la dinamica dell’incidente.