Sembrava ormai certezza, e invece è tutto da rivedere per il futuro della Nazionale italiana. Claudio Ranieri, come riportato da SkySport, non sarà il nuovo ct. Sembrerebbe infatti che Sir Claudio voglia concentrarsi solo sul suo nuovo ruolo di consigliere alla Roma. Il club giallorosso aveva fra l’altro accettato un secondo importante ruolo per l’allenatore romano, che però ha optato per una scelta differente.

Quindi, al momento, il primo nome per succedere a Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale resta quello di Stefano Pioli.