Preoccupazione da parte dei cittadini, “le persone anziane e sole che non hanno un indirizzo email cosa faranno?”. A comunicare il disagio è il sindaco Andrea Floris: “A causa di infiltrazioni d’acqua, nei locali del centro salute, ci sono stati danni al controsoffitto, due riquadri del quale sono caduti nella sala d’attesa. L’acqua accumulata nel controsoffitto ha parzialmente allagato una parte della sala d’attesa. I nostri operai hanno visionato i danni che sono dovuti a falle nell’impermeabilizzazione del tetto. Pertanto le operazioni di ripristino procederanno il più presto possibile. Nel frattempo in accordo con i medici e con la Asl verrà garantita la reperibilità telefonica e eventuali prescrizioni potranno essere richieste via mail. Domani potrò essere più preciso sulle tempistiche”. Tanti i commenti da parte dei residenti che spiegano: “È un gravissimo disagio, trovate un altro ambulatorio urgentemente. Le persone che stanno male hanno bisogno del medico”.