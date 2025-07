Ha creato immenso dolore in tutta l’Isola è non solo la morte della giovanissima Gaia Costa, 24enne di Tempio investita e uccisa da un Suv a Porto Cervo. Alla guida della vettura la manager tedesca Vivian Spohr, moglie del Ceo di Lufthansa Carsten Spohr . La donna si trovava in Sardegna in vacanza al momento della tragedia. I legali della signora Spohr hanno diramato una nota in cui si esprime il dolore e la volontà di aiutare in ogni modo possibile le indagini circa il drammatico incidente.

“Vivian Spohr, coinvolta nella tragica scomparsa della giovanissima Gaia Costa, esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l’intera comunità della Gallura”, le parole dell’avvocato Angelo Merlini. “La signora si è posta a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze”.

La 51enne si trova attualmente in Germania e, come già noto, è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale. Gaia si trovava a Porto Cervo per lavorare come babysitter durante l’estate ed era particolarmente legata alla tradizioni sarde, soprattutto alla festa di Sant’Efisio, durante la quale aveva indossato gli splendidi costumi tipici.

Secondo le riprese di una telecamera della zona, la donna si era fermata per fare attraversare alcuni passanti, ma ha ripreso la corsa non accorgendosi che Gaia si stava sbracciando in mezzo alla strada. Quindi l’ha investita e poi ha continuato per qualche metro fino a quando un uomo le ha battuto sul finestrino urlando: “Guarda quello che hai fatto”. A quel punto la 51enne si è sentita male.

Il medico legale Alberto Chignine effettuerà l’autopsia sul corpo della 24enne il prossimo 16 luglio.

Foto del nostro partner QN