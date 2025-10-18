Golfo degli Angeli, intervento dei Carabinieri di Cagliari per la rimozione di nasse e reti abbandonate sui fondali. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, attraverso i propri militari Subacquei specializzati, hanno portato a termine nella giornata odierna un’importante operazione finalizzata alla tutela dell’ambiente marino e al rafforzamento della sicurezza della navigazione. L’intervento, condotto nelle acque del Golfo degli Angeli, davanti al litorale del Poetto, ha permesso di recuperare e rimuovere numerose nasse abbandonate sui fondali medio e basso, spesso causa di insidie per i natanti e di gravi danni all’ecosistema marino. Le attività operative sono state svolte mediante l’impiego di un battello pneumatico, che ha consentito ai sommozzatori di muoversi rapidamente tra i vari punti individuati e procedere con l’aggancio e il sollevamento del materiale, e con il supporto di una Motovedetta classe 800, utilizzata come piattaforma per il trasporto in sicurezza a terra degli attrezzi recuperati.

L’intervento odierno rappresenta una delle tappe conclusive di un più ampio programma di mappatura e bonifica avviato dai Carabinieri Subacquei in un contesto di sinergia istituzionale con tutte le Forze che operano in mare e, in particolar modo, con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. L’attività è volta a garantire la sicurezza delle aree costiere attraverso il recupero di reti e attrezzature da pesca abbandonate, individuate anche grazie alle segnalazioni di cittadini, associazioni e operatori marittimi che quotidianamente vivono e tutelano questo delicato e fondamentale ecosistema. Analoga attività verrà a breve condotta nei pressi del Margine Rosso, dove è stato individuato un lungo tratto di rete da pesca sommersa.Con questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri riafferma il proprio ruolo nella salvaguardia dell’ambiente e nella prevenzione dei rischi per la navigazione, consolidando l’impegno costante a favore della sicurezza collettiva e della protezione degli ecosistemi marini, che costituiscono una risorsa fondamentale per il territorio.Inviato