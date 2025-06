16 anni, deceduta in ospedale dopo 4 giorni di agonia: in campo nuovi esperti che avranno il compito di accertare cosa è realmente accaduto quando la giovane, a bordo di uno scooter che percorreva via Is Pontis Paris, è caduta rovinosamente a terra.

Un dramma che lo scorso 13 aprile ha scosso la città dove viveva, Quartu Sant’Elena, e non solo: una giovane vita che è volata via, un incidente che ha spezzato sogni e speranze di chi aveva ancora tutto da dare e ricevere.

I rilievi di legge quella notte non furono effettuati dagli operatori intervenuti sul posto, successivamente anche i Ris furono chiamati in causa per estrapolare dati importanti da quella strada maledetta e ora l’esperto, incaricato dal Pm che segue le indagini, dovrà effettuare ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.