La manifestazione organizzata dal “Motoclub SS 195” con il patrocinio del Comune di Sarroch ha mantenuto le promesse della vigilia e proposto ai visitatori una vasta rassegna di auto e motoveicoli, insieme a tanta musica e ottime proposte gastronomiche.

La rassegna ha preso il via sabato 31 maggio, con l’esposizione degli auto-moto veicoli d’epoca e tuning, l’apertura degli spazi espositivi, gli stands e lo street food per proseguire poi con le visite guidate al “Nuraghe Sa Dome S’Orcu” ed alla Villa Siotto. In serata poi, spazio alla musica dal vivo con diversi gruppi che si sono alternati sul palco.

Nella giornata di domenica primo giugno, sin dalle primissime ore del mattino si è tenuta l’esposizione delle stupende autovetture presentate dall’ Associazione Automoto d’Epoca Sardegna e dal Gruppo Old Cars Friends, insieme ad una vasta esposizione di motoveicoli d’epoca e non. Presente anche il “Gruppo Bardhal di Franco Spano”.

Si è proseguito poi durante tutto l’arco della giornata con le esposizioni e le visite guidate al “Nuraghe Sa Dome S’ Orcu” ed alla Villa Siotto. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio, si sono tenute inoltre le esibizioni “Stuntman Show” con Giampaolo Sassu, mentre nel tardo pomeriggio si è svolto il “Concorso Pin up anni 50” con l’intrattenimento musicale a tema; in serata, infine, ancora tanta musica dal vivo.

E’ stato altissimo il gradimento espresso dal numerosissimo pubblico che ha raggiunto il “Parco Sa Punta” per una due giorni all’insegna del sano divertimento e della passione per le quattro e due ruote storiche:

una proposta che ha interessato un pubblico di tutte le età e che ha visto la presenza di intere famiglie con bambini e di tantissimi appassionati.

Un evento che ha regalato sorrisi ed emozioni sicuramente da ricordare.