Lutto a Villasor per la scomparsa di Manuela Masu, morta a 45 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. Aveva compiuto gli anni lo scorso gennaio e, nonostante le difficoltà e le cure, aveva affrontato il percorso con determinazione fino agli ultimi giorni.

La notizia ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti. Sui social c’è chi ricorda di averla incontrata per le strade del paese poche settimane fa, sempre sorridente nonostante la malattia. Masu lascia i genitori, il fratello e l’adorato nipotino Mattia oltre a parenti e tanti amici.