Monza-Cagliari, un match point per la salvezza.

Siamo arrivati alla chiusura dell’anno, manca solo una partita alla fine del girone d’andata, che si giocherà il 5 gennaio a Monza, alle 12:30 all’U-PowerStadium, Ma come ci arriva il Cagliari?

Facendo un paragone con il campionato dell’anno scorso il Cagliari, sotto la guida di Claudio Ranieri, aveva totalizzato gli stessi identici numeri del nuovo allenatore, Davide Nicola. Sono infatti 14 i punti totalizzati finora, composte da 3 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, come il numero dei goal che sono 16. Il Monza ultimo in classifica è reduce da 5 sconfitte consecutive, come il Cagliari, tra campionato e coppa. L’ultima, arrivata al 97’ contro il Parma, ha sancito la prima sconfitta del neo-tecnico dei brianzoli Salvatore Bocchetti. Quest ultimo finora nelle 7 partite da allenatore in Serie A non è ancora riuscito a centrare un risultato diverso dalla sconfitta. È prevista un’ondata di tifosi rossoblù in trasferta a sostenere la propria squadra. Sono già stati venduti più di 800 biglietti per il settore ospiti, dato destinato a crescere e che porterà ad avere una massiccia presenza di sostenitori, nel tentativo di aiutare il Cagliari a centrare l’ultima vittoria disponibile nel girone d’andata

Si accende, anche per quanto riguarda il calciomercato, la lotta salvezza. Non c’è solo Brunori sulla lista degli obbiettivi di Bonato, anche Eldor Shomurodov rientra tra i papabili candidati. L’uzbeko è finito sulla lista di diversi direttori sportivi di squadre di bassa classifica in Serie anche il Venezia e l’Empoli sarebbero sulle tracce dell’attaccante, in uscita dalla Roma.

Per quanto riguarda i rinnovi in casa rossoblù Zito Luvumbo, classe 2002 angolano, ha rinnovato il suo contratto con il club sardo fino al 30 giugno del 2028, legandosi dunque per altre tre stagioni oltre a quella in corso. La società ha inserito nel contratto una opzione di rinnovo a proprio favore per un ulteriore anno. Nel campionato 2024/25 fino ad ora Luvumbo ha collezionato 16 presenze, mettendo a segno 1 assist (nella vittoria per 3-2 al Tardini contro il Parma) e un gol ( nella sconfitta esterna contro la Lazio)