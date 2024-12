Misure contingibili e urgenti per la sicurezza urbana in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno, dalle ore 18 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 6 dell’1 gennaio 2025, nel centro storico, e specificatamente nella via Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello, viale San Vincenzo, via La Vega, via Marche, via San Giovanni, via Bacaredda, via Sonnino, via XX Settembre e in tutta l’area delimitata dalle medesime vie sono previste le seguenti prescrizioni:

divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;

divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici

è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l’esibizione e la facilità di asporto.

Per la sicurezza urbana, così l’ordinanza n. 123/2024 a firma del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

Nell’intera città è inoltre raccomandato il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali di affezione.