Un dramma improvviso ha sconvolto i residenti di via Scano a Cagliari. Un uomo di 80 anni era alla guida del suo suv quando si è sentito male, finendo contro un albero di fronte la chiesa di Cristo Re.

Nonostante i soccorsi tempestivi giunti immediatamente sul posto, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare, è morto fra le braccia dei sanitari che hanno cercato in ogni modo so salvarlo.

I carabinieri e la polizia locale si stanno occupando come da prassi dei rilievi e della ricostruzione dell’accaduto.